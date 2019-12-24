Политика Джулиани сделал сенсационное признание об Украине, Соросе и экс-после Йованович

2019-12-24 09:40 48

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США в Украине, включая Мари Йованович, сообщает журнал New York.

Отмечается, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сделал соответствующее заявление в интервью журналу после возвращения в Нью-Йорк из поездки в Украину.

Джулиани утверждает, что Сорос "контролировал" Йованович.

"Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР", - заявил адвокат Трампа.

Напомним, ранее Джулиани обнародовал выводы из своей поездки в Украину по делу об импичменте Трампа. Юрист заявил, что Йованович умышленно не выдавала визы свидетелям, которые владели информацией относительно коррупционной деятельности бывшего вице-президента США Джо Байден и его сына Хантера.