Коронавирус Трамп не сдается! Его штаб снова пытается отменить результаты выборов через суд

2020-12-22 11:12 91

Предвыборный штаб еще действующего президента США Дональда Трампа заявил, что снова обратится в Верховный суд страны с просьбой отменить результаты выборов 3 ноября.

"Петиция штаба направлена ​​на отмену трех решений, которые лишили законодательное собрание Пенсильвании защиты от фальсификации бюллетеней, отправленных по почте", - заявил адвокат Трампа Руди Джулиани, передает Reuters.

Речь идет о решении суда штата Пенсильвания, интерпретирующих правила штата в отношении пересылки бюллетеней по почте. По словам Джулиани, в исковом заявлении были использованы все "соответствующие средства правовой защиты", в том числе приказ, позволяющий законодательному органу, контролируемому республиканцами Пенсильвании, передать Трампу 20 голосов выборщиков штата.

Напомним, Джо Байден был признан победителем в данном штате. Здесь он набрал более 80 тыс. голосов избирателей. Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января.

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