Украина КАРТА Украинцев предупредили о мокром снегопаде, тумане и гололедице

2019-12-27 12:14 117

В ГосЧС предупредили украинских водителей об ухудшении погодных условий в западных, восточных и Житомирской областях.

"По прогнозам "Укргидрометцентра", 27 декабря в западных и Житомирской областях на дорогах гололедица; ночью и утром в восточных областях туман, видимость 200-500 м", - Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня, 27 декабря, на западе ожидается снег, в центральных областях - с дождем. Максимальная температура воздуха составит +7 градусов. В Киеве сегодня также снег с дождем, средняя температура воздуха +1…+3.