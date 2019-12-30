Украина КАРТА Украинцев предупредили о серьезной опасности на дорогах

2019-12-30 13:14 330

На дорогах Украины ожидается гололедица, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам "Укргидрометцентра", 30 декабря на большей части территории страны на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

30 декабря, в Украине облачно, осадков не прогнозируют. Максимальная температура воздуха до +4. В Киеве на сегодня прогнозируют среднюю дневную температуру -1…-3, а ночную -3…-5. Погода облачная. Осадков не ожидается. Опасная дорожная обстановка на дорогах Украины наблюдается уже третий день.

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