Украина КАРТА Украинцев предупредили о серьезной опасности на дорогах

2019-12-30 13:14 330

На дорогах Украины ожидается гололедица, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам "Укргидрометцентра", 30 декабря на большей части территории страны на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

30 декабря, в Украине облачно, осадков не прогнозируют. Максимальная температура воздуха до +4. В Киеве на сегодня прогнозируют среднюю дневную температуру -1…-3, а ночную -3…-5. Погода облачная. Осадков не ожидается. Опасная дорожная обстановка на дорогах Украины наблюдается уже третий день.