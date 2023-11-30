Жизнь Мороз до -9 и гололед: синоптик предупредила украинцев об опасной погоде

2023-11-30 17:37

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода будет в Украине в четверг, 30 ноября.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук.

Так, Диденко предупредила украинцев о гололеде. В ближайшую ночь будет морозно, ожидается -3-7, на западе -4-9 градусов.

"Поскольку в ближайшую ночь будет морозно, ожидается -3-7, на западе -4-9 градусов, то и осадки, которые нападали вместе с циклоном в виде не только мокрого снега, но и дождя, превратятся в опасный гололед. Очень внимательно!", - предупредила синоптик.

По ее словам, ночная температура воздуха будет выше только на Луганщине и в Крыму до +1+3 градусов.

Днем максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять от 3 мороза до 3 тепла, на юге до +5-7 градусов тепла.

Осадков в Украине при этом не ожидается. Ветер будет в четверг южных направлений, умеренный, а вот на севере и северо-востоке Украины возможны сильные штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 30 ноября на дорогах также будет гололедица. Осадков не ожидается. В ближайшую ночь температура воздуха составит -5-7 градусов, завтра днем около нуля.

"1 декабря в Украине выходит следующий эпизод сериала "Южный циклон". Спойлер! Этот очередной циклон принесет мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, дождь, порывистый ветер, на юге Украины повышение температуры воздуха до +15 градусов!!", - спрогнозировала Диденко.