Экономика Всемирный банк значительно улучшил прогноз роста ВВП Украины на 2023 год

2023-10-06 13:30

Всемирный банк ожидает, что рост ВВП Украины в 2023 году достигнет 3,5% - после резкого падения на 29,1% в 2022 году из-за полномасштабного вторжения рашистов. Об этом говорится в выводах экономического обзора ВБ.

Благодаря более стабильным поставкам электроэнергии, увеличению государственных расходов, постоянной поддержке доноров, лучшему урожаю и переориентации части экспорта на западные границы - экономика Украины вырастет в этом году, вероятно, на 3,5% после падения на 29,1% в прошлом году.

Темпы экономического роста в странах с переходной экономикой и развивающихся странах в регионе Европы и Центральной Азии пересмотрены в сторону увеличения до 2,4% на 2023 год.

Ускорение роста отражает улучшение прогнозов для Украины, подвергшейся влиянию войны, стран Центральной Азии, Турции и рф. Ожидается, что объем регионального производства, за исключением московии и Украины, вырастет на 3% в 2023 году. Тем не менее, темпы роста остаются низкими по сравнению с долгосрочными средними показателями пандемии.

Ожидается, что в 2024-2025 годах рост составит 2,6% в год на фоне слабого роста в Европейском Союзе (наибольшем торговом партнере региона), высокого уровня инфляции, более строгих финансовых условий и последствий российского вторжения в Украину.

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После сегодняшнего решения НБУ в украинских обменниках резко подорожал доллар 2023-10-03 14:32
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Україна зможе отримувати фінансування інфраструктурних проектів на рівні із членами ЄС 2023-09-29 12:29