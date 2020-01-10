Культовый британский рок-музыкант Оззи Осборн, выпустивший ранее клип на песню Straight To Hell, презентовал новую работу - сингл Ordinary Man, записанный совместно с певцом Элтоном Джоном. В записи также принял участие Slash.
Композиция войдет в новый одноименный альбом Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года. Он станет первым с 2010 года после пластинки Scream. Оззи Осборн даже показал обложку будущего диска.
Напомним, из-за травмы великий и ужасный вынужден был отложить все свои концерты в 2019 году. Позднее 70-летнему музыканту пришлось еще раз перенести все даты, поскольку процесс восстановления занял больше времени, чем ожидалось.