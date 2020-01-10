фото-видео видео Великий и ужасный Оззи выпустил сингл, записанный с Элтоном Джоном

2020-01-10 20:31 66

Культовый британский рок-музыкант Оззи Осборн, выпустивший ранее клип на песню Straight To Hell, презентовал новую работу - сингл Ordinary Man, записанный совместно с певцом Элтоном Джоном. В записи также принял участие Slash.

Композиция войдет в новый одноименный альбом Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года. Он станет первым с 2010 года после пластинки Scream. Оззи Осборн даже показал обложку будущего диска.

Напомним, из-за травмы великий и ужасный вынужден был отложить все свои концерты в 2019 году. Позднее 70-летнему музыканту пришлось еще раз перенести все даты, поскольку процесс восстановления занял больше времени, чем ожидалось.

 

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