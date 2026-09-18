Фото-відео фото Українська дизайнерка створила новий шрифт за мотивами петриківського розпису

2026-09-18 14:35

Українська графічна дизайнерка Анна Маслік створила новий шрифт під назвою «Цибулька».

Цю розробку кожен охочий може отримати в обмін на благодійний внесок для українських військових.

За словами авторки, у новому шрифті вона вирішила поекспериментувати з лігатурами та створити кілька рослинних гліфів. За основу дизайнерка взяла традиційні елементи петриківського розпису.

Серед них — листочки, калина, квітка кучерявка та сама «цибулька», яка і дала назву проєкту.

Мисткиня зазначає, що «цибулька» є одним із базових елементів петриківського розпису.

Художники та каліграфи часто використовують цей мотив для стилізації літер.