Фото-відео НБУ випустив монету на честь «Червоної рути» Володимира Івасюка

2026-09-21 11:33

Національний банк України презентував чергову новинку – пам'ятну монету на честь «Червоної рути» Володимира Івасюка.

Вона має номінал 10 гривень, виготовлена зі срібла 925 проби та належить до серії «Українська спадщина».

«Її співали різні покоління українців. Вона звучала на фестивалях і родинних святах, зі сцени й просто серед друзів.

Лунала в різні часи й об’єднувала людей, які могли не знати одне одного, але знали ці слова й цю мелодію. Минають десятиліття, та навіть сьогодні «Червону руту» переспівують молоді виконавці, вкотре підтверджуючи, що українська пісня має власний голос – щирий, сильний, впізнаваний і щоразу новий», – кажуть в НБУ.

«Червона рута – голос поколінь» важить 31,1 г та має діаметр 38,6 мм.

Гурт гладкий із заглибленими написами.

Категорія якості карбування – спеціальний анциркулейтед.

Оголошений тираж випуску – 10 тисяч штук, фактичний – 5 тисяч.

Художнє оформлення виконала Олександра Кучинська. Скульптори – Володимир Атаманчук та Анатолій Демяненко.

На аверсі зображено стилізований портрет Володимира Івасюка за піаніно з нотним станом та ручкою.

На піаніно розміщено монограму митця, а на тлі – Карпатські гори, з яких тече річка, що своєю формою нагадує скрипку. Русло річки, простягаючись через збірку творів, з якої починається легенда, символічно поєднує аверс монети з її реверсом.

Праворуч від портрета – стилізована квітка червоної рути, а над нею – силует дівчини з квіткою в руках.

На реверсі – річка, що перетворюється на нотний стан з уривком мелодії «Червона рута», яка розбиває каміння режиму, даючи свободу квітці червоної рути – символу національного духу, культурної ідентичності, любові та світла, і продовжує звучати крізь часи.

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