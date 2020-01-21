Украина КАРТА Солнечный январь: Сегодня в Украине сухо, ясно и тепло до +5

2020-01-21 12:43 174

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем повысится до 5 градусов тепла.

Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, на севере днем ожидают 1...5 градуса тепла, а ночью 0...-3. На западе и юге днем будет 1...5 градусов тепла, ночью 0...-4. На востоке днем синоптики прогнозируют 0...+3, ночью -1...-3. На территории центральных областей днем ожидается +1...+4 градусов, днем -1...-3. В Киеве 21 января температура воздуха повысится до 1...3 градусов тепла, однако ночью похолодает до 0...-2.

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