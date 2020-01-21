Украина Украину накроет мокрый снег: синоптик рассказала, когда и где ждать осадков

2020-01-21 21:30 111

22 января на большей части Украины синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Исключением могут стать южные регионы, где осадки маловероятны.

Об этом в Facebook 21 января написала синоптик Наталья Диденко.

"Осадки будут идти за фронтом - сначала на Севере и Западе, затем постепенно продвигаться южнее. Ветер северо-западного направления будет сильным, до штормовых порывов. Поэтому в сочетании с осадками на улицах будет явно некомфортно", - пишет она.

Также Диденко отмечает, что ночью и днем в Украине будет достаточно низкая температура, однако сильных морозов не ожидается.

"В Киеве среда также будет с атмосферным фронтом. Пройдет дождь, который будет переходить в мокрый снег. Плюс сильный, к штормовому, северо-западный ветер", - добавила она.