Теплий атмосферний фронт приніс в Україну дощі, шквальнй вітер та мокрий сніг

Теплий атмосферний фронт несе в Україну дощі та мокрий сніг, а також поривчастий вітер. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За прогнозом, дощі, місцями з мокрим снігом, пройдуть у західних і північних областях. На решті території країни переважатиме хмарна погода без істотних опадів.
Синоптик попередила про південний рвучкий вітер, який подекуди може бути сильним.
Вночі 12 лютого температура становитила від +2 до -3 градусів, а у східних областях опускалась до -12 градусів.
Вдень повітря прогріється до:
У Києві четвер буде вітряним і вологим. Вночі температура триматималась близько 0 градусів. А ось вдень - від +1 до +3 градусів.