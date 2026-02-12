Життя Теплий атмосферний фронт приніс в Україну дощі, шквальнй вітер та мокрий сніг

2026-02-12 14:48

Теплий атмосферний фронт несе в Україну дощі та мокрий сніг, а також поривчастий вітер. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За прогнозом, дощі, місцями з мокрим снігом, пройдуть у західних і північних областях. На решті території країни переважатиме хмарна погода без істотних опадів.

Синоптик попередила про південний рвучкий вітер, який подекуди може бути сильним.

Вночі 12 лютого температура становитила від +2 до -3 градусів, а у східних областях опускалась до -12 градусів.

Вдень повітря прогріється до:

  • +4 градусів у більшості регіонів;
  • +8 градусів на півдні та заході;
  • +10 градусів у Криму.

У Києві четвер буде вітряним і вологим. Вночі температура триматималась близько 0 градусів. А ось вдень - від +1 до +3 градусів.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

фото Що покаже Національна опера України у лютому - прем’єри, афіша, замовлення квитків

2026-01-29 13:35

фото Що покаже Національна опера України у січні 2026 року - репертуар, афіша, замовлення квитків

2025-12-31 12:37

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 11 грудня - день сприятливий для змін, планів та важливих кроків

2025-12-11 10:30

фото Що покаже Національна опера України у грудні - прем’єри, новорічні вистави, балет та Казки Гофмана

2025-12-01 12:35

Еще новости в разделе "Життя"

Теплий атмосферний фронт приніс в Україну дощі, шквальнй вітер та мокрий сніг

2026-02-12 14:48

Календар НМТ-2026: Коли в Україні відбудеться реєстрація та тестування

2026-02-09 16:46

Найхолоднішим днем зими, що залишилася буде — 10-те лютого

2026-02-09 14:44

Укрзалізниця запровадить динамічні ціни на білети

2026-02-07 13:34
Все статьи раздела "Життя"

Життя

Теплий атмосферний фронт приніс в Україну дощі, шквальнй вітер та мокрий сніг 2026-02-12 14:48
Календар НМТ-2026: Коли в Україні відбудеться реєстрація та тестування 2026-02-09 16:46
Найхолоднішим днем зими, що залишилася буде — 10-те лютого 2026-02-09 14:44
Укрзалізниця запровадить динамічні ціни на білети 2026-02-07 13:34