Життя Теплий атмосферний фронт приніс в Україну дощі, шквальнй вітер та мокрий сніг

2026-02-12 14:48

Теплий атмосферний фронт несе в Україну дощі та мокрий сніг, а також поривчастий вітер. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За прогнозом, дощі, місцями з мокрим снігом, пройдуть у західних і північних областях. На решті території країни переважатиме хмарна погода без істотних опадів.

Синоптик попередила про південний рвучкий вітер, який подекуди може бути сильним.

Вночі 12 лютого температура становитила від +2 до -3 градусів, а у східних областях опускалась до -12 градусів.

Вдень повітря прогріється до:

+4 градусів у більшості регіонів;

+8 градусів на півдні та заході;

+10 градусів у Криму.

У Києві четвер буде вітряним і вологим. Вночі температура триматималась близько 0 градусів. А ось вдень - від +1 до +3 градусів.