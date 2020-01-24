Украина КАРТА Прогноз погоды : днем будет тепло до +7°C, но к ночи температура упадет

2020-01-24 09:12 252

Сегодня на большей части территории Украины ожидается сухая погода и только в некоторых областях выпадет снег.

Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, 24 января на западе страны осадков не предвидится, дневная температура воздуха 3-7 градусов выше нуля. В восточных областях синоптики прогнозируют выпадение осадков в виде снега, температура воздуха днем 0...+3. В центральном регионе без осадков, днем столбики термометров покажут +1...+4 градуса. В южных областях также осадков не предвидится, дневная температура воздуха 2-7 градусов выше нуля. На севере страны преимущественно будет идти снег, только в Житомирской области синоптики прогнозируют сухую погоду. Днем температура воздуха составит 1-3 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня ожидается снегопад, температура воздуха днем +1..+3, однако ночью приморозит, столбики термометров упадут до -2...-4.