Украина КАРТА Циклон Petra принес в Украину мощные снегопады, потом похолодает до - 10°C

2020-02-05 09:12 300

Сегодня циклон Petra принес в Украину сложную погоду - дожди со снегом и метели. 

"Метеорологических явлений будет - с головой. Сильный снег, дождь (зависит от температуры воздуха), сильный ветер, налипание мокрого снега, метели, гололед ... серьезные циклонические события развернутся в центральных областях на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и, собственно, в Карпатах", - сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Она также спрогнозировала морозы. Сильный штормовой ветер 5 февраля также зацепит столицу. Однако уже во второй половине дня циклон потянется южнее, поэтому осадков в Киеве после обеда не ожидается. До конца недели похолодание в Украине усилится, нас ждут даже до -10 градусов и ниже.

По данным Гидрометцентра, в Украине ожидаются значительные дожди с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метели и гололедица на дорогах, температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

В большинстве областей пройдут дожди с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица. В центральных областях днем ожидается сильный мокрый снег. В южной части значительные дожди, ветер южный с переходом на северный с порывами 17- 22 м/с.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Катастрофа МАУ: Украина требует компенсации по нормам международного права

2020-02-03 20:30 513

В Украину идут снегопады - где заметет больше всего

2020-02-03 19:30 597

Из-за вспышки коронавируса Укрпочта меняет сроки доставки посылок из Китая в Украину

2020-02-03 18:00 600

видео "Слава Украине!" - Эрдоган небанально приветствовал почетный караул в Киеве

2020-02-03 15:17 1326

Еще новости в разделе "Украина"

Шесть квартир в Киеве и более 2 млн дохода - что указал в декларации глава МИД Пристайко

2020-02-05 10:14 159

фото Чиновник из Кабмина попался на взятке в 2,5 млн - ему грозит 10 лет с конфискацией

2020-02-05 09:39 156

КАРТА Циклон Petra принес в Украину мощные снегопады, потом похолодает до - 10°C

2020-02-05 09:12 300

Началась регистрация на ВНО-2020: все, что нужно знать

2020-02-04 22:15 381
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Шесть квартир в Киеве и более 2 млн дохода - что указал в декларации глава МИД Пристайко 2020-02-05 10:14 159
фото Чиновник из Кабмина попался на взятке в 2,5 млн - ему грозит 10 лет с конфискацией 2020-02-05 09:39 156
КАРТА Циклон Petra принес в Украину мощные снегопады, потом похолодает до - 10°C 2020-02-05 09:12 300
Началась регистрация на ВНО-2020: все, что нужно знать 2020-02-04 22:15 381

Лента

11:42 Нардепа Софию Федину вызвали в ГПУ для вручения уведомления о подозрении
11:15 Сегодня Верховная Рада рассмотрит закон о рынке земли
10:41 Зеленский решил, куда деть почти $3 млрд, которые Нафтогаз получил от Газпрома
10:14 Шесть квартир в Киеве и более 2 млн дохода - что указал в декларации глава МИД Пристайко
фото 09:39 Чиновник из Кабмина попался на взятке в 2,5 млн - ему грозит 10 лет с конфискацией
КАРТА 09:12 Циклон Petra принес в Украину мощные снегопады, потом похолодает до - 10°C
08:40 Сегодня в Сенате США финальное голосование по импичменту Дональда Трампа
08:11 Из-за коронавируса Китай принял историческое решение по отношениям с США
22:30 Доллар в феврале сильно удивит: аналитики рассказали, что будет с валютой
22:15 Началась регистрация на ВНО-2020: все, что нужно знать