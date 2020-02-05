Украина КАРТА Циклон Petra принес в Украину мощные снегопады, потом похолодает до - 10°C

2020-02-05 09:12 300

Сегодня циклон Petra принес в Украину сложную погоду - дожди со снегом и метели.

"Метеорологических явлений будет - с головой. Сильный снег, дождь (зависит от температуры воздуха), сильный ветер, налипание мокрого снега, метели, гололед ... серьезные циклонические события развернутся в центральных областях на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и, собственно, в Карпатах", - сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Она также спрогнозировала морозы. Сильный штормовой ветер 5 февраля также зацепит столицу. Однако уже во второй половине дня циклон потянется южнее, поэтому осадков в Киеве после обеда не ожидается. До конца недели похолодание в Украине усилится, нас ждут даже до -10 градусов и ниже.

По данным Гидрометцентра, в Украине ожидаются значительные дожди с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метели и гололедица на дорогах, температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

В большинстве областей пройдут дожди с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица. В центральных областях днем ожидается сильный мокрый снег. В южной части значительные дожди, ветер южный с переходом на северный с порывами 17- 22 м/с.