Детали Амрам Петросян: Пришло время создать глобальный проект по поддержке ментального здоровья

2020-02-06 18:09 201

Создание инфраструктуры для восстановления ментального здоровья, восстановления социального статуса и роли лиц с проблемами ментального здоровья является одним из глобальных вызовов современности, - такую точку зрения высказал президент Фонда развития современной дипломатии (ФРСД) АмрамПетросян.

Ментальное (психическое, духовное или душевное) здоровьесогласно определению Всемирной организации здравоохранения - это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свои способности и потенциалы, успешно справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить посильный вклад в жизнь своего сообщества.

В XXI веке человечество столкнулось с множеством рисков и вызовов, ставящих под угрозу гармоничное развитие планеты. Речь идёт не только о проблемах мировой экономики и политики, но также о дисбалансе развития в разных частях мира, проблемах международной безопасности и других важных вопросах. И это тесно связано с такой важной сферой, как душевное здоровьеотдельно взятого человека и общества в целом. Эта проблема может казаться локальной, но, как показывает мировая история и примеры в актуальной политике, именно психологическая фрустрация огромных масс населения становится одним из катализаторов деструктивных международных процессов.

Фонд развития современной дипломатии считает необходимым создание инфраструктуры для поддержания и восстановления ментального здоровья, восстановления социального статуса для лиц с проблемами духовного здоровья. «Мы сейчас прорабатываем проект учреждения Центра исследования и восстановления психического здоровья», - заявил Петрося.

ФРСД располагает огромным опытом координации и интеграции международных и национальных экспертных сообществ, привлечения финансов, выстраивания гармоничного партнёрства с профильными государственными структурами по самым сложным и специфичным сферам деятельности. И в настоящий момент пришло время запуска масштабного международного проекта в этом направлении с привлечением экспертов, волонтёров и государственных организаций.

Амрам Петросян на встречах с экспертами и специалистами по ментальному здоровью из Австрии, Израиля и других стран сумел заручиться значительной поддержкой для реализации проекта с использованием новейших методик. По его мнению, эта инициатива актуальна не только для развивающихся стран, но и для обществ развитых государств. Ведь даже в них поддержание психического здоровья сталкивается с такими проблемами, как отрицательная и дезориентирующая пропаганда популярной культуры, легальность наркотических веществ, ценностного образования и воспитания, и др. Стоит заметить, что многое из вышеперечисленного - это, по сути, лишь последствия, а не причина серьёзных упущений системы государственной политики в ментальной сфере.

«Ответ на вызовы, с которыми мы столкнулись, является комплексным и сложным, поэтому и требует соответствующего подхода. Как минимум, для решения данной проблемы необходимозадействовать наибольшее число участников из разных социальных групп. Важно, чтобы в рамках наших программ мы решали проблемы защиты людей от социальных и экономических проблем. Разумеется, не стоит обходить стороной и такой аспект нашей деятельности, как работа с общественным мнением. Мы должны объяснить широкой общественности как важно поддерживать и следить за своим ментальным здоровьем и привить культуру уважения к душевному состоянию человека», - отметил президент ФРСД.

Кроме конкретной поддержки и помощи нуждающимся, крайне важно ещё и содействовать полноценной работе по прикладной защите прав и свобод людей. И в этом направлении вряд ли что-то можно сделать без тесного сотрудничества, как с государственными, так и с правозащитными структурами. Ведь люди, столкнувшиеся с ментальными проблемами, находятся в очень уязвимом положении. Для них крайне важно создать целое направление правозащитной деятельности и государственной политики. Разумеется, такая работабудет эффективной лишь при заинтересованности государства, активной вовлечённости представителей гражданского и экспертного сообществ.

«Защита законныхправ и интересов людей, столкнувшихся с ментальными проблемами, занимает особое место в нашей деятельности. Необходимо оказывать людям помощь не только в восстановлении их здоровья, но не менее важно - также и их социальных прав и прочего. Разумеется, мы желаем и стараемся сотрудничать с другими гуманитарными социально ориентированными проектами, сходными нашему», - заключил Амрам Петросян.