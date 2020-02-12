Украина КАРТА Сегодня в Украину придут мокрые снегопады, но похолодания не будет

2020-02-12 13:44 213

Сегодня в Украине ожидаются мокрые снегопады и дожди. Буйство стихии усилит шквальный ветер, однако резкого похолодания не предвидится.

По данным гидрометцентра, на юге температура поднимется до +8 градусов тепла. На западе температура воздуха днем +2...+6, ночью - 0...+3. На севере +2...+5 днем и 0...+2 ночью. В восточных областях от 0 до +3 днем и от -3 до -6 ночью. В центральных - от +2 до +5 днем и от 0 до +2 ночью. На юге днем +3...+8, а ночью от -1 до +3. В Киеве также выпадет много осадков: снег и дождь. Температура днем составит от +3 до +5, ночью - от 0 до +2.