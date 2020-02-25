фото-видео фото Чудо природы: на пустынном берегу Мертвого моря расцвели миллионы цветов

2020-02-25 09:39 90

В Израиле на побережье Мертвого моря отмечено редчайшее природное явление, которое иначе, как чудом назвать сложно. Чудо, свидетелями которого стали десятки тысяч человек.

На пустынном берегу, где кроме тысячелетних камней и не менее пожилого песка можно было изредка увидеть разве что какой-нибудь одинокий кактусик, или заблудившуюся в Иудейской пустыне колючку, природа расстелила настоящие цветочные ковры...

Предположительно, застать это редчайшее явление можно будет до конца февраля.

Срывать, или срезать цветы запрещено.

Если таки решитесь поехать в эти места, то ступая на эти ковры обувь снимать не обязательно. Но ступайте осторожно. 

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фото-видео

фото Чудо природы: на пустынном берегу Мертвого моря расцвели миллионы цветов 2020-02-25 09:39 90
фото Карантин для спасенных: Куда на самом деле поселят эвакуированных сегодня из Китая украинцев 2020-02-20 12:16 1206
видео В Сети появилось видео - боевики запускают снаряды по украинским позициям 2020-02-18 13:04 1044
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