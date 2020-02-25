В Израиле на побережье Мертвого моря отмечено редчайшее природное явление, которое иначе, как чудом назвать сложно. Чудо, свидетелями которого стали десятки тысяч человек.
На пустынном берегу, где кроме тысячелетних камней и не менее пожилого песка можно было изредка увидеть разве что какой-нибудь одинокий кактусик, или заблудившуюся в Иудейской пустыне колючку, природа расстелила настоящие цветочные ковры...
Предположительно, застать это редчайшее явление можно будет до конца февраля.
Срывать, или срезать цветы запрещено.
Если таки решитесь поехать в эти места, то ступая на эти ковры обувь снимать не обязательно. Но ступайте осторожно.