Украина КАРТА Сегодня в Украине будет тепло, но местами ожидаются небольшие дожди

2020-03-05 11:42 174

Сегодня на западе и севере пройдут дожди, на востоке будет солнечно, но ветренно.

Как указано в свенжем прогнозе Гидрометеоцентра Украины, на западе страны дневная температура воздуха составит 5-10 градусов выше нуля, возможны небольшие дожди. На востоке воздух прогреется до +18 градусов, без осадков.

В центральных областях температура воздуха днем +13...+16 градусов.

В южных областях воздух местами прогреется до +16 градусов. На севере страны дневная температура воздуха — 13-16 градусов выше нуля. В Киеве в четверг, 5 марта, солнечно, температура +13 до +15 градусов, вечером возможен незначительный дождь.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Из-за коронавируса в Украине введут ряд ограничений, - главный санитарный врач МОЗ

2020-03-05 13:44 141

Укрзализныця будет ежемесячно повышать цены на билеты

2020-03-05 12:15 636

От 18 градусов тепла до снега: синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом

2020-03-04 18:00 5451

ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине

2020-03-04 17:30 399

Еще новости в разделе "Украина"

Из-за коронавируса в Украине введут ряд ограничений, - главный санитарный врач МОЗ

2020-03-05 13:44 141

ОНЛАЙН Карантин в Новых Санжарах завершен: эвакуированные покидают санаторий МВД

2020-03-05 13:16 135

В Украине стартует автоматическая фото и видеофиксация нарушений ПДД - Аваков раскрыл детали новых штрафов

2020-03-05 12:43 168

Укрзализныця будет ежемесячно повышать цены на билеты

2020-03-05 12:15 636
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Из-за коронавируса в Украине введут ряд ограничений, - главный санитарный врач МОЗ 2020-03-05 13:44 141
ОНЛАЙН Карантин в Новых Санжарах завершен: эвакуированные покидают санаторий МВД 2020-03-05 13:16 135
В Украине стартует автоматическая фото и видеофиксация нарушений ПДД - Аваков раскрыл детали новых штрафов 2020-03-05 12:43 168
Укрзализныця будет ежемесячно повышать цены на билеты 2020-03-05 12:15 636

Лента

14:12 Совет ЕС продлил санкции против беглого непрезидента Януковича
13:44 Из-за коронавируса в Украине введут ряд ограничений, - главный санитарный врач МОЗ
ОНЛАЙН 13:16 Карантин в Новых Санжарах завершен: эвакуированные покидают санаторий МВД
12:43 В Украине стартует автоматическая фото и видеофиксация нарушений ПДД - Аваков раскрыл детали новых штрафов
12:15 Укрзализныця будет ежемесячно повышать цены на билеты
КАРТА 11:42 Сегодня в Украине будет тепло, но местами ожидаются небольшие дожди
11:14 Выписка из карантина: Президент Зеленский сегодня приедет в Новые Санжары
10:41 Курс валют: НБУ опустил доллар на 4 копейки, а евро продолжает дорожать
10:13 В Черновцах госпитализировали еще четверых с подозрениями на коронавирус
09:39 Китайские медики рассказали, как защитить свой дом от коронавируса COVID-19