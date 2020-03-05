Украина КАРТА Сегодня в Украине будет тепло, но местами ожидаются небольшие дожди

2020-03-05 11:42 174

Сегодня на западе и севере пройдут дожди, на востоке будет солнечно, но ветренно.

Как указано в свенжем прогнозе Гидрометеоцентра Украины, на западе страны дневная температура воздуха составит 5-10 градусов выше нуля, возможны небольшие дожди. На востоке воздух прогреется до +18 градусов, без осадков.

В центральных областях температура воздуха днем +13...+16 градусов.

В южных областях воздух местами прогреется до +16 градусов. На севере страны дневная температура воздуха — 13-16 градусов выше нуля. В Киеве в четверг, 5 марта, солнечно, температура +13 до +15 градусов, вечером возможен незначительный дождь.