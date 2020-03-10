Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня днем потеплеет до +19°C, но вечером температура упадет

2020-03-10 10:14 177

Сегодня в Украине в будет облачно с прояснениями, к вечеру местами возможны дожди. Температура днем поднимется +19, однако ночью похолодает до +2.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, в северных областях днем +12...+15, а ночью +4...+8. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. На востоке страны днем до 15 градусов тепла, ночью +6...+8. В Запорожской области воздух днем прогреется до +19, ночью +6...+8. На западе днем до 11 градусов тепла, а ночью +4...+6.

В южных областях днем до 18 градусов тепла, а ночью +5...+10. В Крыму также переменная облачность, температура днем +15...+17, ночью +7...+9. Вода в Черном море прогреется до 9 градусов, а в Азовском - до +5. В центре страны днем +15, а ночью +5...+7. В Киеве днем будет облачно, температура +11...+13, ночью синоптики прогнозируют дождь и температуру +6...+8.