Детали Разновидности жалюзи: для дома, офиса, декора и защиты

2020-03-13 14:01 147
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Несмотря на то, что жалюзи – относительно давнее изобретение, в нашей стране массово пользоваться ими начали около 20 лет назад. За это время их ассортимент вырос, они частично вытеснили классические шторы и занавески, а в некоторых сферах стали неотъемлемой частью интерьера. Например, в офисах, банковских и ведомственных организациях.

Почему жалюзи пользуются популярностью

Во-первых, они удобны. Одним движением руки можно поднять их, отрегулировать уровень освещенности, опустить жалюзи.  

Во-вторых, более аккуратные. Несмотря на то, что они слабо вписываются в некоторые стилевые решения интерьера, жалюзи остаются более аккуратными и минималистичными по сравнению с громоздкими гардинами, плотными многослойными шторами и так далее.

В-третьих, за ним и проще ухаживать. Они собирают меньше пыли, чем шторы и тюли, а в случае необходимости их можно просто протереть, не снимая с креплений. Никакой стирки и сушки, как в случае с классическими тканевыми решениями.

Разновидности штор

По внешнему виду и габаритам жалюзи могут быть практически любыми. Цвет, длина и высота выбираются, исходя из общего стиля помещения, его назначения и личных предпочтений.

Конструктивно жалюзи можно разделить на несколько групп:

  1. Горизонтальные
  2. Вертикальные
  3. Рулонные
  4. Римские
  5. Защитные

Горизонтальные жалюзи – самый часто распространенный представитель домашних интерьеров. Ими удобно управлять, создавая комфортную атмосферу, от уютного полумрака до полной освещенности в комнате. К тому же, огни относительно недорогие, а монтаж не подразумевает наличие каких-то специфических навыков.

Вертикальные – это удел офисных и ведомственных помещений. Крепятся они не так, как домашние, а пластины жалюзи, как правило, изготавливаются из тканевых материалов, а не тонкого металла. В остальном, принцип их работы аналогичный.

У рулонных жалюзи своя особенность – отсутствие отдельных подвижных элементов. Вместо пластин окно закрывает полотно ткани, накрученной на рулон. Популярная разновидность рулонных моделей – жалюзи «день-ночь», с помощью которых можно либо полностью закрывать окно, либо оставлять просветы.

Защитные жалюзи – это прерогатива бутиков, офисов и магазинов. Они сделаны из относительно толстых стальных пластин, которые в закрытом состоянии защищают помещение от проникновений извне. В некоторых случаях их оправдано монтировать на постройки частных домов и коттеджей.    

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