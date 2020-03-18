Украина КАРТА Прогноз погоды : сегодня в Украине будет солнечно, но прохладно

2020-03-18 11:15 174

Сегодня на всей территории Украины синоптики прогнозируют ясную, сухую, но прохладную погоду. Дневная температура не превысит +15 градусов.

Как указано в прогнозе гидрометцентра, на западе Украины температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ночью -1...1 градус. На востоке страны столбики термометра покажут 9-11 градусов выше нуля.

В центральном регионе без осадков, дневная температура воздуха +10...+12 градусов. На юге также без осадков. Дневная температура воздуха будет составлять 10...12 градусов тепла. На севере страны термометры покажут 9-11 градусов выше нуля. В Киеве сегодня температура воздуха поднимется до +10 градусов.

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