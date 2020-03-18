Украина Карантин в Украине: полиция будет проверять документы и выяснять цель выхода из дома

2020-03-19 08:11 54

Нацполиция обеспечит выполнение карантинных мероприятий для недопущения распространения коронавируса.

"Усилия правоохранителей, в первую очередь, будут направлены на проведение профилактической и разъяснительной работы о важности соблюдения временных ограничений пассажирских перевозок, проведения массовых мероприятий и работы определенных категорий заведений. Выполнение этих ограничений станет своеобразным тестом на человечность и правосознание каждого", - заявил председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко.

По словам главного копа страны, полиция внедряет дополнительные превентивные меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в Украине, а также предупредить совершение уголовных правонарушений.

Полицейские в пределах своих полномочий будут проверять документы граждан, устанавливать маршруты их следования и осуществлять контроль за выполнением карантинных ограничений.

Кроме того, полицейские также будут охранять места обсервации и территории медицинских учреждений, в которые помещены пациенты с заболеванием или подозрением на коронавирус.

"Тот, кто будет нарушать карантинные меры и своими противоправными действиями подвергнет опасности других граждан, будет отвечать за это перед Законом. Ведь Верховная Рада ввела административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при коронавирусе", - акцентировал Глава Нацполиции.

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