Життя Карантин через сказ тварин у Київській області подовжено до грудня

2026-10-19 10:32

У низці населених пунктів Бучанського району Київської області подовжено  карантин через сказ.

Обмеження триватимуть до листопада–грудня.

Найдовше – до 14 грудня – карантин діятиме у Вишневому, Софіївській та Петропавлівській Борщагівці, Чайках, Святопетрівському, Крюківщині, Білогородці, Стоянці, Милі, Дмитрівці та низці інших населених пунктів.

До 30 листопада обмеження залишаються у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Ворзелі, Коцюбинському, Михайлівці-Рубежівці та сусідніх селах, а до 3 грудня – у Горенці та Мощуні.

Причина – зафіксовані випадки сказу на Київщині.

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