Карантин через сказ тварин у Київській області подовжено до грудня

У низці населених пунктів Бучанського району Київської області подовжено карантин через сказ.
Обмеження триватимуть до листопада–грудня.
Найдовше – до 14 грудня – карантин діятиме у Вишневому, Софіївській та Петропавлівській Борщагівці, Чайках, Святопетрівському, Крюківщині, Білогородці, Стоянці, Милі, Дмитрівці та низці інших населених пунктів.
До 30 листопада обмеження залишаються у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Ворзелі, Коцюбинському, Михайлівці-Рубежівці та сусідніх селах, а до 3 грудня – у Горенці та Мощуні.
Причина – зафіксовані випадки сказу на Київщині.