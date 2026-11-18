Життя На Київщині подовжено карантин через сказ тварин: перелік населених пунктів і терміни

2026-11-18 11:35

На частині території Бучанського району Київської області продовжили карантинні обмеження через сказ.

На Київщині оновлено перелік населених пунктів, на які поширюються карантинні обмеження через зафіксовані випадки сказу.

Обмеження діятимуть до різних дат – від 30 листопада 2026 року до 13 січня 2027 року.

До 30 листопада 2026 року:

Буча-Гурівщанська, Гурівщина, Любимівка.

До 14 грудня:

Чайки, Шпитьки, Личанка, Горбовичі, Мрія, Петрушки, Гореничі, Лука, Гнатівка, Бобриця, Шевченкове, Музичі.

До 15 грудня:

Бузова, Дмитрівка, Мила, Лісне, Капітанівка, Стоянка.

До 18 грудня:

Неграші.

До 28 грудня:

Вишневе, Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка, Святопетрівське, Крюківщина, Білогородка.

До 6 січня 2027 року:

Хмільна.

До 13 січня 2027 року:

Ворзель, Михайлівка-Рубежівка, Забуччя, Мироцьке, Гостомель, Горенка, Буча, Мощун, Коцюбинське, Раківка, Ірпінь.