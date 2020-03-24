Коронавирус Кино для карантина: подборка лучших фильмов о катастрофах и эпидемиях

2020-03-27 17:31 462

Пока в стране национальный карантин и введено множество всяких ограничений настоящим спасением от скуки может стать кино. Особенно, если оно, как говорится, по теме. Предлагаем подборку лучших фильмов о том, как человечество переживает катастрофы глобального масштаба, эпидемии, стихийные удары и космические угрозы.

«12 обезьян»

Пандемия страшного вируса в 1996 году унесла жизни 5 миллиардов людей. Оставшиеся были вынуждены спуститься под землю, так как воздух стал отравлен. Джеймс Коул (Брюс Уиллис) осужден на 25 лет за различные нарушения закона. Чтобы заработать помилование, Коул соглашается на участие в эксперименте. Его отправят назад в прошлое, в 1990 год, где он должен предотвратить катастрофу, практически уничтожившую человечество.

Мастер фантасмагорий Терри Гиллиам создал уникальное кино с неповторимым авторским почерком. Фильм «12 обезьян» — отличная возможность посмотреть на Брюса Уиллиса и Брэда Питта в не совсем привычных амплуа; получить удовольствие от потрясающих декораций и поразиться, всем выдумкам режиссера, создавшего визионерский мир, где с одной стороны все знакомо, а с другой происходит как во сне.

«Дитя человеческое»

2027 год. Человечество потеряло способность к продолжению рода, люди обречены к вымиранию как вид. Мир сотрясают насилия, убийства и грабеж. Вся планета погрязла в хаосе, за исключением Великобритании. Здесь удалось сохранить остатки цивилизации, организовав нечто подобное антиутопическому строю. Нелегальные эмигранты со всех точек планеты пытаются попасть в страну, ставшую последним оплотом порядка.

К Тео Фарону (Клайв Оуэн) обращается бывшая жена Джулиан (Джулианна Мур) с просьбой раздобыть транзитные документы для некой девушки, чтобы доставить ее — нелегально оказавшуюся в Лондоне — к морю через пропускные пункты, а затем на другой континент. Ставки растут, когда выясняется, что девушка — единственная за последние 18 лет которой удалось забеременеть, а жену Тео убивают.

«Дитя человеческое» не стало прокатным хитом на момент выхода. Однако со временем лента заслужила поистине культовый статус и считается одной из вершин фильмографии Альфонсо Куарона. Мастерские сцены, снятые непрерывным кадром, реалистичность военной антиутопии, отличные актеры — все это делает «Дитя человеческое» один из лучших фильмов о конце света.

«Дорога»

После череды природных катаклизмов Земля изменилась. Теперь это — пустынный пост-апокалиптический мир. Единицы выживших людей (кто не умер от истощения или не закончил жизнь самоубийством) скитаются со своими пожитками в поисках хотя бы какой пищи. Многие другие превратились в каннибалов. Отец (Вигго Мортенсен), который вместе со своим Сыном (Коди Смит-Макфи) направляется к югу, в надежде найти лучшие условия для выживания. Путешествие сопровождают воспоминания главного героя о жизни сразу после катастрофы, когда его Жена (Шарлиз Терон) была рядом.

«Дорога» провалилась в мировом прокате, но вряд ли кто-то поспорит с тем, что это превосходная картина. Правдоподобная игра актеров, атмосфера мрачного пост-апокалиптического мира с его пустынными землями и голыми стволами деревьев, уже много лет не видевших солнечного света. Картина, снятая по одноименной книге Кормака Маккарти (он же написал роман «Старикам здесь не место») заслуженно попадает в наш список лучших фильмов про конец света.

«Меланхолия»

Джастин (Кирстен Данст) выходит замуж за Майкла (Александр Скарсгорд). Но отношение к празднику быстро меняется. Счастье заменяется другим чувством. Возможно... меланхолией? Тем временем к Земле движется гигантская планета, которую также называют этим грустным чувством. Имя синей планеты-убийцы — Меланхолия.

Режиссер-провокатор Ларс фон Триер может сколько угодно жонглировать кинематографическими и драматургическими приемами, но трудно спорить, что он обладает удивительным талантом создавать эффект полного погружения. И это не просто эмоциональная привязанность или сопереживание персонажам. Погружение настолько тотальное, продуманное и всепоглощающее, что зритель здесь становится соучастником событий по ту сторону экрана. Картина, полная символизма и неповторимой атмосферы. Конечно, это фильм про конец света. Но за этим понятием стоит гораздо большее, чем просто конец жизни на Земле.

«На берегу»

1964 год. Взрыв ядерной бомбы уничтожил почти все население мира. Австралия — один из немногих оставшихся островков, где еще течет жизнь. Но это не на долго. Сообщается, что через несколько месяцев ветер донесет радиацию и к южному полушарию.

Капитан подводной лодки Дуйат Тауэрс (Грегори Пек) находился при исполнении далеко от места катастрофы. Капитан выжил, а его жена и дети, находившиеся в момент взрыва в самом эпицентре — нет. Дуайт прибывает к берегам Австралии. И, быть может, здесь он найдет ту женщину, с кем сможет быть счастливым в последние дни мироздания.

Несмотря на внушительный возраст, «На берегу» остается одной из важнейших картин о постапокалипсисе. Для своего времени лента произвела настоящий фурор, и некоторые считают, что она в какой-то степени сыграла свою роль в том, что ее события так и не сбылись. Длинные непрерывные сцены, снятые одним дублем, поразительная игра актеров и сюжет, хоть и актуальный больше для времен «гонки ядерного вооружения», но, тем не менее, способный затронуть душу даже современного зрителя — все это прекрасный фильм с символичным названием «На берегу».

«Армагеддец»

Гэри Кинг (Саймон Пегг) — легкомысленный возрастной неудачник и алкоголик со стажем — собирает школьных друзей, чтобы посетить родной город Ньютон Хейвен и на этот раз все же пройти так называемую «золотую милю» — 12 баров, последний из которых называется «Конец Света» (или «Армагеддец» среди своих). С трудом осилив треть пути, внезапно компания сталкивается с чем-то экстраординарным и паранормальным. На друзей нападают киборги, один в один похожие на простых людей. Вскоре выясняется, что в Ньютон Хейвене инопланетяне похищают людей и заменяют их на идеальные кибернетические копии. С этого момент, спасение собственной жизни становится, конечно, приоритетным... Но «золотую милю» никто не отменял.

Фильм завершает трилогию «Кровь и мороженое» от сценаристов Саймона Пегга и Эдгара Райта. В серию также входят «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые». За шуточной фантастикой «Армагедецц» кроется весьма трогательная история поиска и принятия себя, которая дополняет мотивы и выводы предыдущих двух лент Райта.

«Безумный Макс»

Легендарный фильм Джорджа Миллера, с которого началась одна из самых знаменитых франшиз, и которая продолжается по сей день. Место действия — ближайшее будущее, пост-апокалиптический мир. Здесь выживают только те, у кого есть бензин и быстрое средство к передвижению. Полицейский Макс Рокатански (Мел Гибсон) служит в дорожном патруле. Работая на одной из самых скоростных машин с говорящим названием «Перехватчик», Макс следит за порядком и ловит негодяев. Во время одного преследования погибает приспешник банды байкеров, терроризирующей окрестности. Узнав о смерти собрата, байкеры решают отомстить.

Первый фильм режиссера, который в одночасье сделал имя Джорджа Миллера узнаваемым во всем мире, а картину «Безумный Макс» — одним из самых ярких представителей дизель-панка и пост-апокалипсиса. Один из тех фильмов, где единственная звуковая дорожка, которую запомнит зритель — это грохот восьми цилиндров, раскаленных топливом, и скрежет металла во время погони.

«Ищу друга на конец света»

По радио объявляют, что к Земле летит астероид, который уничтожит планету. До конца света остается ровно три недели. На спасительном космическом шатле места лишь для «сливок» человечества — политиков, богачей и актеров. Что же делать остальным? Правильно! Кидаться из крайности в крайность: можно закончить жизнь самоубийством, а можно начинать жить на полную катушку — ведь все равно очень скоро все это не будет иметь значения, чтобы ты не делал. Но есть и третий вариант. Когда все по-настоящему безразлично, можно продолжать существовать в экзистенциальной апатии, даже не пытаясь ничего изменить в своей жизни... Поправка — в оставшейся жизни. Именно таким путем решил пойти Додж Петерсен (Стив Карелл). Но внезапно смысл в его существовании все-таки находится. Додж встречает Пенни (Кира Найтли), и постепенно начинает понимать нечто очень важное: суть не в том, сколько времени ты проживешь, а в том, чем именно ты наполнишь свою жизнь, и кто будет с тобой рядом.

Блестящий дебют режиссера Лорин Скафании. Грустная романтическая комедия, которая заставляет задуматься о ценностях, благодаря которым мы продолжаем жить. Между главными героями фильма и нами, зрителями, разница всего в одном — они знали дату.

«Война миров»

Люди всегда боялись инопланетных кораблей, даже не подозревая, что оружие пришельцев всегда находилось прямо у них под ногами. В прямом смысле этого слова. Враг преобладает технически, и он намерен стереть человечество с лица Земли.

Рэй Фэрриер (Том Круз) вместе с сыном и дочкой пытаются спасти свои жизни. Города уничтожены и опустошены, а вокруг — лишь хаос и отчаяние. Это не просто конец света. Это — настоящая война двух миров. Но противостоит инопланетянам вовсе не мир людей...

Экранизация одноименного романа Герберта Уэллса. Несмотря на множество расхождений с оригиналом, Стивен Спилберг привнес в классический текст ноты современности и зрелище.

«Знамение»

1959 год. Лексингтон, штат Массачусетс. В местной школе запечатывают под землю «капсулу времени» — контейнер с детскими рисунками. Местные школьники нарисовали как они видят мир будущего, и это должно послужить посланием для потомков.

Через 50 лет капсулу торжественно вскрывают и оказывается, что в ней содержались не только рисунки. Лист со странными цифрами попадает астрофизику Джону Кестлеру (Николас Кейдж), который начинает предполагать, что на нем изображены предсказания катастроф, а возможно и конца света. Подозрения подтверждаются, когда одно из трех пророчеств сбывается. Фантастический фильм о конце света, в котором все не так просто, как кажется.

«2012»

Судьба Джексона Кертиса (Джон Кьюсак) складывается не самым лучшим образом. Несостоявшийся писатель работает водителем, он разведен с женой, а с детьми отношения далеки от хороших. Но, как оказалось, вся предыдущая жизнь и заслуги Кертиса очень скоро будут не так важны, а значение будет иметь куда более важные вещи — внутренние качества человека. Земля подвергается бомбардировке нейтрино солнечной энергии, из-за чего планета оказывается под действием «эффекта микроволновки». Кора начинает смещаться, провоцируя разрушающие разломы, землетрясения и километровые цунами, а поверхность вскипает гигантскими вулканами. Наступает конец света. И спастись можно лишь один путем — попасть на огромные ковчеги, построенные специально для того, чтобы пережить катастрофу.

Роланд Эммерих знаменит своей любовью к катаклизмам мирового масштаба («Годзилла», «День Независимости», «Послезавтра»). Но в этот раз режиссер не ограничился локальным разрушением. Масштабы происходящего на экране поражают. Блокбастер окупился в мировом прокате более чем в три раза.

Ну а если вы несмотря ни на что с юмором относитесь к любой ситуации, непременно посмотрите обе части "Добро пожаловать в Zомбилэнд"

Действие приключенческой ленты происходит во время зомби-апокалипсиса. Застенчивый школьник, «крутой парень» c ружьём и две хитрых сестрички объединяются, чтобы выжить.

Первая часть вышла в прокат в 2009 году. Благодаря тому, что фильм снят в стиле Тарантино, смотрится динамично, задорно и со здоровой долей иронии.

В Ролях Эмма стоун, Вуди Херрельсон, Билл Мюррей, Джесси Айзенберг.

Время точно потратите интересно.

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