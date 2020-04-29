Карантин в Украине продлен до 11 мая, и у нас с вами снова есть масса свободного времени на то, до чего раньше никак не доходили руки.
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