Коронавирус фото Из-за COVID-19 в Киеве депутаты начали проводить заседания прямо на улице

2020-03-26 09:11 96

Заседание бюджетной комиссии Киевсовета из-за коронавируса COVID-19 состоялось на свежем воздухе, прямо во дворе здания мэрии на Крещатике 36.

По словам главы комиссии Андрея Странникова, проводить заседания на свежем воздухе решили, чтобы снизить риск инфицирования членов комиссии коронавирусом.

"На улице и безопасное 1,5-метровое расстояние между людьми легче обеспечить. А учитывая, что там работают камеры наружного наблюдения, норма об обязательной видеотрансляции была соблюдена", – объяснил Странников.

Депутаты обсудили и проголосовали вопрос повестки дня, направленные на перераспределение расходов бюджета в этом году в пользу поддержки тех, кто обеспечивает лечение, передвижения и помощь в борьбе с пандемией коронавируса, а еще социально незащищенных категорий жителей Киева.

В частности, они проголосовали за сокращение расходов на капстроительство. Как подчеркнул Странников, прежде всего, речь идет о проекте реконструкций и капремонтов крупных объектов, которые находятся на стадии проектирования. Расходы на эти работы будут перенесены на 2021.

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