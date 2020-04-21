Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня - самый холодный день недели

2020-04-21 10:39 369
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Сегодня, 21 апреля, в Украине ожидается сухая погода в западных и южных областях. На остальной территории страны  пройдут небольшие дожди.

На севере и востоке страны днем до 11 градусов тепла, на юге +10...+13, на западе от 10 до 17 градусов тепла. В центре страны и в Киеве дождь, температура до 12 градусов тепла.

По данным синоптиков, нынешний вторник будет наиболее прохладным днем недели. Уже с завтрашнего дня в Украине начнет постепенно теплеть. Однако, осадки прекратятся лишь к концу недели.

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Украина

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня - самый холодный день недели 2020-04-21 10:39 369
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