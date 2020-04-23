Общее количество зараженных коронавирусом в Киеве сегодня составляет 1059. За Печерским районом следует Дарница, Соломенка и Голосеево.
В течение последних суток новые случаи инфицирования коронавирусом Covid-19 были зафиксированы во всех десяти районах столицы. Об этом мэр Виталий Кличко написал в своем Телеграмм-канале.
По состоянию на 23 апреля распределение больных по районам столицы:
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Подольский и Печерский районы все еще сохраняют за собой последнее и первое места соответственно в антирейтинге распространения коронавируса. Общее количество зараженных коронавирусом в Киеве сегодня составляет 1059. За последние сутки выявлены 70 новых случаев инфицирования и зафиксирована одна смерть.
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