Коронавирус КАРТА Карта заражения Киева: наиболее опасным районом стал элитный Печерск

2020-04-23 14:41 291
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Общее количество зараженных коронавирусом в Киеве сегодня составляет 1059. За Печерским районом следует Дарница, Соломенка и Голосеево.

В течение последних суток новые случаи инфицирования коронавирусом Covid-19 были зафиксированы во всех десяти районах столицы. Об этом мэр Виталий Кличко написал в своем Телеграмм-канале.

По состоянию на 23 апреля распределение больных по районам столицы:

  • Печерский - 266
  • Шевченковский - 85
  • Соломенский - 106
  • Днепровский - 83
  • Святошинский - 60
  • Деснянский - 87
  • Подольский - 49
  • Голосеевский - 100
  • Оболонский - 59
  • Дарницкий - 164

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Подольский и Печерский районы все еще сохраняют за собой последнее и первое места соответственно в антирейтинге распространения коронавируса. Общее количество зараженных коронавирусом в Киеве сегодня составляет 1059. За последние сутки выявлены 70 новых случаев инфицирования и зафиксирована одна смерть.

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