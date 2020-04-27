Столица станет первым городом, где внедрен принципиально новый алгоритм автоматической фиксации нарушений ПДД. О том, как именно и какие нарушения фиксируют камеры и сколько за это придется заплатить в материале ниже.
В Киеве с 1 мая запустят систему видеофиксации, которая будет автоматически фиксировать нарушения правил дорожного движения и выписывать водителям штрафы.
За время тестирования программы разработали алгоритм автоматической фиксации нарушений ПДД.
Так, сперва камера заснимет превышение скорости водителем. Нарушение отобразится на компьютере у полиции, где проверят госномер авто.
После полицейские должны установить совпадение номера машины с ее маркой, и только потом составить административный протокол.
Протокол нарушителю отправят по почте и цифровую версию продублируют в электронном кабинете водителя. При этом нарушитель может ознакомиться с фото, видео и узнать место и время нарушения ПДД. Если же за рулем был не владелец авто, то административный штраф оплачивает нарушитель.
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Камера может фиксировать следующие нарушения, за которые установлены такие штрафы:
Для фиксации нарушений ПДД в столице установили 20 видеокамер по таким адресам:
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