Украина С 1 мая в Киеве начнут автоматически штрафовать водителей - где стоят видеокамеры

2020-04-27 11:16 477
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Столица станет первым городом, где внедрен принципиально новый алгоритм автоматической фиксации нарушений ПДД. О том, как именно и какие нарушения фиксируют камеры и сколько за это придется заплатить в материале ниже.

В Киеве с 1 мая запустят систему видеофиксации, которая будет автоматически фиксировать нарушения правил дорожного движения и выписывать водителям штрафы.

За время тестирования программы разработали алгоритм автоматической фиксации нарушений ПДД.

Так, сперва камера заснимет превышение скорости водителем. Нарушение отобразится на компьютере у полиции, где проверят госномер авто.

После полицейские должны установить совпадение номера машины с ее маркой, и только потом составить административный протокол.

Протокол нарушителю отправят по почте и цифровую версию продублируют в электронном кабинете водителя. При этом нарушитель может ознакомиться с фото, видео и узнать место и время нарушения ПДД. Если же за рулем был не владелец авто, то административный штраф оплачивает нарушитель.

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Камера может фиксировать следующие нарушения, за которые установлены такие штрафы:

  • превышение скорости на 20 км/ч, игнорирование знаков, разметки, правил остановки и стоянки, проезд по тротуару – 255 грн
  • нарушение проезда перекрестков, езда на красный свет, нарушение дистанции или интервала, не включение поворота, пользование мобильным телефоном – 425 грн
  • превышение скорости на 50 км/ч, нарушение правил остановки или стоянки, которые мешают проезду транспорта – 510 грн
  • остановка или стоянка на местах для инвалидов – 1070 грн
  • оставление места ДТП – штраф 255 грн, арест на 15 суток или общественные работы

Для фиксации нарушений ПДД в столице установили 20 видеокамер по таким адресам:

  • ул. Елены Телиги, 39;
  • Набережное шоссе, 4;
  • перекресток Причальной и Днепровской набережной;
  • ул. Братиславская, 18;
  • Чоколовский бульвар, 24;
  • две камеры на Северном мосту – в направлении левого и правого берегов;
  • на Броварском проспекте у станции метро Левобережная и на перекрестке с улицей Строителей;
  • Южный мост – в направлении левого и правого берега;
  • проспект героев Сталинграда, 25;
  • проспект Владимира Маяковского, д.56 и д.65;
  • бульвар Дружбы народов, 27 и 36;
  • Столичное шоссе, 58 в направлении Киева и Обухова;
  • еще две камеры - на перекрестке Харьковской площади с улицей Николая Бажана.

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