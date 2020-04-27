Детали фото «Волонтера» Багирову уличили в заработке на эскорт услугах

2020-04-27 15:01 54
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Девушку известного репера Kyivstoner Лилию Багирову подозревают в том, что она приумножила свое благосостояние оказанием эскорт услуг столичным политикам и бизнесменам.

Об этом в статье«Лиля Багирова: путь к «успеху» из эскорта к волонтёрству» в интернет-издании Новости Украины — From-UAнаписал журналист Богдан Науменко.

Как пишет автор, еще до недавнего времени почти никто не знал и особо не интересовался девушкой певца Kyivstoner по имени Лиля Багирова. Но благодаря скандалу между этой с недавнего времени волонтёршей и нардепом Николаем Тищенко, жизнь Багировой оказалась для всех интересной и полной сюрпризов.

Науменко считает, что деньги на красивую жизнь блогерши, которой она так любит хвастаться в социальных сетях, Багирова заработала далеко не работой в пиар-компаниях.

«Красиво жить не запретишь, а Багирова считает, что это и не надо делать. Работа пиарщицы, наверно, приносит ей огромные доходы, если судить о том, как она живет и где отдыхает. Хотя есть мнение, что она раньше занималась «эскортом». Сейчас у нее ужеесть новая квартира, которая, к слову, появилась после начала активного «волонтерства», брендовые шмотки и машина», - пишет автор.

К такому мнению журналист пришел, расследуя истинные причини скандала между политиком и блогершей. Он отмечает, что в то время как Kyivstoner отстаивал в словесной дуэли честь своей подруги, другой известный и не бедный IT-предприниматель и основатель компании «Powercode LLC» Владислав Савченко «на новом мерседесе-«кубике» за 300 тысяч долларов катает ту самую Багирову на те самые пожары, и не только».

«Волей-неволей начинаешь задумываться, что у Лили настолько широкая душа, что она не только сама от любви к отдыху резко перебросилась на любовь к страдальцам, но и может «потянуть» двух кавалеров — официального, коим является Kyivstoner, и неофициального — Савченко. Возможно, это даже он от огромной любви к девушке и стал «инстаподписчиком», бросившим на карту для помощи в тушении пожара 167 тысяч?! А что, может себе это позволить», - пишет автор.

В своей статье Науменко также утверждает, что заказчиком шумихи вокруг Николая Тищенко является мэр Киева, которого на еще недавно никому неизвестную блогершу вывел ее еще один близкий человек – советник Кличко.

«Мэр Киева имеет очень умного советника, коим является экс-генпродюсер украинского ComedyClub Максим Бахматов, и очень любит «завтраки чемпиона», которые с большим удовольствием ему доставляет Владислав Савченко. В свою очередь, кроме связей с Кличко, Бахматова и Савченко объединяет дама, которая и стала героиней этой статьи. Лиля Багирова в давних дружеских отношениях с Бахматовым, чем она очень любит хвастаться в соцсетях. До карантина их часто видели вместе в ресторане «Квин», что на набережной. Причем он ее называл «мой цитрусик». Kyivstoner, получается, у нее лишь для раскрутки себя любимой в instagram, Савченко для «покатушек» по сгарищам, а еще этот, для души? Да уж, любвеобильная барышня», - резюмировал журналист.

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