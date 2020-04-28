Украина КАРТА Сегодня в Украину придет тепло - самый точный прогноз погоды

2020-04-29 09:11 258

В Украину в среду, 29 апреля, придет теплая погода, в результате чего страна на день станет одной из самых теплых в Европе.

"В Киеве будет теплее, чем в Мадриде, Риме, Париже, не говоря уже о Берлине, Лондон, Осло или Хельсинки", - сообщила синоптик Наталия Диденко в Facebook.

По прогнозу, температура воздуха в Киеве в течение дня составит + 22 + 24 градуса, а ночью уже не будет заморозков, ожидается + 8 + 10 градусов. Осадков в столице не ожидается, а ветер будет юго-западный.

"Большинство областей Украины лежать в зоне повышенного атмосферного давления, поэтому существенные осадки маловероятны. Ветер повсюду преимущественно юго-западный, умеренный, в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей возможные штормовые порывы", - сообщила Диденко.

По ее словам, самая высокая температура воздуха ожидается в западных, северных областях и в большинстве центральных - днем ​​18 + 24 градуса.

А вот на Востоке и Юге Украины, воздух будет более прохладным, + 14 + 19 градусов.

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