Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня Украину снова накроют дожди с грозами

2020-05-06 11:40 273
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Сегодня  практически на всей территории страны будет прохладно и дождливо. В южных и восточных регионах ожидаются грозы.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, температура воздуха на западе днем составит от 10 до 12 градусов, ночью - до +7. На севере днем от +14 до +18, ночью не более +11. На востоке и юге днем до +19, ночью - +9 ... +11. В центральных областях днем +15 ... +17,  ночью не выше +11.

В Киеве 6 мая воздух прогреется до +14...+16 днем, ночью температура опустится до +9...+11.

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КАРТА Прогноз погоды: Сегодня Украину снова накроют дожди с грозами 2020-05-06 11:40 273

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