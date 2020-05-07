Коронавирус Футболисты и тренеры Украинской Премьер-лиги высказываются против доигровки чемпионата в Киеве

2020-05-07 21:30 234
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Таким образом клубы будут поставлены в неравные условия, считают они.

Главному тренеру "Александрии" Владимиру Шарану не понравилась идея проведения оставшихся матчей верхней шестерки Favbet Лиги в Киеве.

"Однозначной позиции пока нет, мы не обсуждали эту тему с руководством клуба. 7 мая планируется заседание Украинской Премьер-лиги, будем ждать его итогов", - заявил 48-летний украинский специалист в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua.

"Я отношусь негативно к такой идее. Могу понять "Динамо", "Шахтер" и "Колос", они базируются в Киеве. "Десне" тоже недалеко добираться. А как быть нам? Ездить на каждый матч в Киев, или жить там?", - задается вопросом Шаран.

"В любом случае, предварительно мы планируем собраться 11 мая, а 12 числа возобновить тренировочный процесс. Перед этим весь коллектив протестируем на коронавирус", - отметил наставник "Александрии".

Добавим, что инициатива провести остаток матчей сезона в верхней шестерке УПЛ в Киеве принадлежит "Десне". Идею проведения матчей в столице также поддерживают "Динамо", "Шахтер" и "Колос".

В свою очередь, руководство "Зари" назвала необходимость перевозить команду в столицу "нерациональной".

Не поддерживает идею проведения оставшегося отрезка сезона в УПЛ в одном городе и хавбек луганчан Владлен Юрченко

"У нас еще никто не говорил об этом, но я против такого события. Если с аэропортами будут проблемы, тогда другой разговор. Но мое мнение - либо все играем в равных условиях, либо заканчиваем чемпионат, если не можем играть из-за карантина", - цитирует Юрченко телеканал "Футбол".

"Не нужно так, что одни играют дома, а нам нужно ездить, либо находиться непонятно где. У нас тут есть все условия для восстановления и тренировок. У "Динамо" и "Шахтера" есть своя база, но нас разве туда пустят? Нет, конечно", - резонно заявляет футболист.

Добавим, что "Заря" борется с "Динамо" за право попасть в Лигу Чемпионов.

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