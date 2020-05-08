Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные - когда прекратятся дожди и потеплеет

2020-05-08 10:39 270

Сегодня в восточных и южных областях Украины ожидаются дожди с грозами, как и вчера, будет прохладно. Местами ночная температура упадет до +3...+5 градусов.

Согласно свежему прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха на западе днем составит от 14 до 17 , однако ночью упадет до +3. На севере днем от +13 до +16, ночью не выше +6. На востоке и юге днем от 12 до 17 , а ночью +9... +11. В центральных областях днем от +15 до +17, но к вечеру похолодает до +6. В столице в пятницу воздух днем прогреется до +14...+16, однако ночью столбики термометров опустятся до +4...+6 градусов.

Пятница, 8 мая

А вот в ближайшие праздничные выходные грозы начнут постепенно отступать. Точный проноз на уикенд смотри ниже.

Суббота, 9 мая

Воскресенье, 10 мая

Понедельник, 11 мая

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