Украина КАРТА Новая рабочая неделя в Украине начнется с холодов и дождей

2020-05-18 08:39 252
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Новая рабочая неделя в Украине начнется с дождей. 18 мая осадки ожидаются в северных и восточных областях.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на востоке, кроме дождей, ожидается температура от 16 до 20. На западе - от 17 до 19 градусов выше нуля. 

В северных областях пройдут грозовые дожди, дневная температура составит +15...+17. В южных и центральных регионах синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду - от 17 до 22 градусов.

В Киеве в понедельник также пройдут дожди, температура поднимется не выше +18.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Тель-Авиве найден мертвым экс-посол Китая в Украине

2020-05-17 15:30 678

Украинцев предупредили о новых ливнях и заморозках: прогноз на ближайшие дни

2020-05-17 10:30 672

Коронавирус в Украине: число новых случаев пошло на спад

2020-05-17 10:00 768

Ученые ожидают спад пандемии в Украине в конце мая

2020-05-16 15:00 942

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Новая рабочая неделя в Украине начнется с холодов и дождей

2020-05-18 08:39 252

Украинцев предупредили о новых ливнях и заморозках: прогноз на ближайшие дни

2020-05-17 10:30 672

Грядет новая индексация пенсий в Украине: кого оставят без повышенных выплат, четкое разъяснение

2020-05-16 14:00 27513

В начале июня авиакомпании начнут выполнять первые рейсы из Киева

2020-05-15 22:12 2100
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Новая рабочая неделя в Украине начнется с холодов и дождей 2020-05-18 08:39 252
Украинцев предупредили о новых ливнях и заморозках: прогноз на ближайшие дни 2020-05-17 10:30 672
Грядет новая индексация пенсий в Украине: кого оставят без повышенных выплат, четкое разъяснение 2020-05-16 14:00 27513
В начале июня авиакомпании начнут выполнять первые рейсы из Киева 2020-05-15 22:12 2100

Лента

10:38 Голодные протесты в Испании: ослабление карантина привело к беспорядкам
10:14 Верховная Рада завершила карантин - какие законопроекты рассмотрят на этой неделе
09:40 В Каменце-Подольском коронавирус выявлен в городском перинатальном центре
09:11 Судмедэксперты выявили новую особенность COVID - он опаснее любого вируса
КАРТА 08:39 Новая рабочая неделя в Украине начнется с холодов и дождей
08:12 COVID-19 не боится обычной дезинфекции - в ВОЗ пояснили, почему не стоит распылять химикаты
15:30 В Тель-Авиве найден мертвым экс-посол Китая в Украине
15:00 Ученые назвали болезни, которые возникают от злоупотребления кофе
14:30 В США обнаружили редчайшую голубую пчелу
14:00 В Китае за месяц никто не умер от COVID-19