Новая рабочая неделя в Украине начнется с дождей. 18 мая осадки ожидаются в северных и восточных областях.
Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на востоке, кроме дождей, ожидается температура от 16 до 20. На западе - от 17 до 19 градусов выше нуля.
В северных областях пройдут грозовые дожди, дневная температура составит +15...+17. В южных и центральных регионах синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду - от 17 до 22 градусов.
В Киеве в понедельник также пройдут дожди, температура поднимется не выше +18.
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