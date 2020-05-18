Украина КАРТА Новая рабочая неделя в Украине начнется с холодов и дождей

2020-05-18 08:39 252

Новая рабочая неделя в Украине начнется с дождей. 18 мая осадки ожидаются в северных и восточных областях.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на востоке, кроме дождей, ожидается температура от 16 до 20. На западе - от 17 до 19 градусов выше нуля.

В северных областях пройдут грозовые дожди, дневная температура составит +15...+17. В южных и центральных регионах синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду - от 17 до 22 градусов.

В Киеве в понедельник также пройдут дожди, температура поднимется не выше +18.

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