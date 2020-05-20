Украина КАРТА Холодно, ветрено и дождливо: точный прогноз погоды на 20 и 21 мая

2020-05-20 11:14 204
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Сегодня, 20 мая, осадки ожидаются на севере, юге и востоке Украины. При этом будет достаточно прохладно.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на севере днем температура воздуха повысится до +14...+16, ночью не выше +11. На востоке температура днем будет около +20, ночью похолодает до +10...+13. В южных областях днем +21...+23, и +8...+10 ночью. На территории западных и центральных областей днем воздух прогреется до +19...+21 градус, однако ночью столбики термометров упадут до +5...+7. В Киеве сегодня температура днем повысится до +14...+16, но к ночи также упадет.

А завтра, 21 мая,  дожди сместятся значительно южнее.

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