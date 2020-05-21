Украина КАРТА Сегодня дожди прекратятся, но к резкого потепления ждать не стоит

2020-05-21 10:38 240
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Сегодня на больше части территории Украины будет сухо и без осадков, дожди прогнозируют только в южных областях.

По данным Гидрометцентра, на севере днем температура воздуха повысится до 15...17, но ночью упадет до +3. На востоке термометры днем покажут около +18, ночью +8...+10.

В южных областях днем будет 16...18 градусов, ночью похолодает до +8.

На западе и в центральных областях днем ожидается +15...+18 градусов, ночью также температура  упадет до +4...+5. В Киеве 21 мая днем столбики термометров поднимутся до +14...+16, ближе к ночи также ощутимо похолодает.

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Украина

Электрички по Украине могут не запустить даже после полной отмены карантина 2020-05-21 11:12 918
КАРТА Сегодня дожди прекратятся, но к резкого потепления ждать не стоит 2020-05-21 10:38 240
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22 мая в Киеве запустят общественный транспорт - ограничения и требования к пассажирам 2020-05-21 08:09 459

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