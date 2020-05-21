Сегодня на больше части территории Украины будет сухо и без осадков, дожди прогнозируют только в южных областях.
По данным Гидрометцентра, на севере днем температура воздуха повысится до 15...17, но ночью упадет до +3. На востоке термометры днем покажут около +18, ночью +8...+10.
В южных областях днем будет 16...18 градусов, ночью похолодает до +8.
На западе и в центральных областях днем ожидается +15...+18 градусов, ночью также температура упадет до +4...+5. В Киеве 21 мая днем столбики термометров поднимутся до +14...+16, ближе к ночи также ощутимо похолодает.
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