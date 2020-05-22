Коронавирус Уляна Супрун рассказала, как ездить в метро, чтобы не заразиться коронавирусом

2020-05-23 13:00 216

Не смотря на то, что 11 областей Украины все еще не готовы выйти на второй этап в смягчения карантина, подготовиться к открытию транспорта можно прямо сейчас.

На своей странице в социальной сети бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, как вести себя в метро, чтобы не заразиться коронавирусом:

Если есть возможность прогуляться пешком или ехать на велосипеде или скутере - всегда выбирайте эту опцию. Если есть время и возможность пройдите пешком хотя бы несколько станций, чтобы уменьшить ваше время пребывания в метро. По возможности избегайте станций, на которых совершаются пересадки.

Постарайтесь не пользоваться метро в часы пик. Обсудите со своим работодателем возможность немного изменить рабочий график, чтобы избежать возможных скоплений людей.

Всегда придерживайтесь гигиены кашля и чихания - делайте это в сгиб локтя или в салфетку. Всегда кладите салфетку в карман, чтобы при необходимости воспользоваться. Ну и, конечно, надо иметь антисептик, и обрабатывать руки, каждый раз когда вы прикасались к каким-то поверхностям.

Если вы видите, что в вагоне не слишком много свободного места - подождите, не надо лезть и нарушать физическую дистанцию. Подождите другого поезда и уважайте пространство других.

Не прикасайтесь грязными руками к лицу, не поправляйте маску и тому подобное. Делайте это только после мытья рук водой и мылом в течении не менее 30 секунд или после того, как обработали руки антисептиком.

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