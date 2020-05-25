Украина КАРТА Сегодня в Украину придут холодные дожди, к ночи температура сильно упадет

2020-05-25 12:16 378
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Сегодня, 25 мая, практически всю территорию Украины накроют дожди, только на в некоторых восточных регионах синоптики прогнозируют переменно-облачную погоду без осадков.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в центре и северных регионах днем столбики термометров поднимутся не выше +17, а ночью снова упадут до +6...+9.

На востоке днем от +16 до +19  и +5...+10 ночью. На юге температура воздуха составит от +18 до +20 днем, а ночью упадет до +9. В западных областях дневная температура будет колебаться на уровне +14...+17 , однако ночью похолодаеть до +5...+9. В Киеве в понедельник также ожидается дождь. Температура днем поднимется до +16, ночью похолодает до +7...+9.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Как изменился за выходные официальный курс доллара и евро

2020-05-25 13:42 234

Сколько зараженных коронавирусом в разных областях Украины

2020-05-25 12:43 240

Новые правила проезда в метро Киева - если будем толпиться, станции перекроют

2020-05-25 11:42 225

В Киевской области ослабят карантин 26 мая - заработает пригородный транспорт, откроются садики

2020-05-25 11:10 216

Еще новости в разделе "Украина"

фото ЧП в Одесской области - в реке утонуло авто с пограничниками

2020-05-25 13:14 240

КАРТА Сегодня в Украину придут холодные дожди, к ночи температура сильно упадет

2020-05-25 12:16 378

Новые правила проезда в метро Киева - если будем толпиться, станции перекроют

2020-05-25 11:42 225

Киев замер в дорожных заторах - открытие метро не помогло разгрузить трафик

2020-05-25 10:41 246
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото ЧП в Одесской области - в реке утонуло авто с пограничниками 2020-05-25 13:14 240
КАРТА Сегодня в Украину придут холодные дожди, к ночи температура сильно упадет 2020-05-25 12:16 378
Новые правила проезда в метро Киева - если будем толпиться, станции перекроют 2020-05-25 11:42 225
Киев замер в дорожных заторах - открытие метро не помогло разгрузить трафик 2020-05-25 10:41 246

Лента

фото 17:00 Растет как под линейку: В Беларуси плюс почти тысяча больных COVID-19
16:30 Когда начнут продавать железнодорожные билеты? В Кабмине ответили
15:51 Виктор Ляшко «поднялся» благодаря уголовнику и его СПИД-инфицированию
15:46 МИД раскрыл точные данные по заражению украинцев за границей
15:12 Премьер-министра Израиля начали судить за мошенничество и коррупцию
14:45 COVID-19 захватывает мир - заражены уже более 5,5 миллионов человек
14:11 США идет на конфликт с Китаем - новое резкое заявление Белого дома
13:42 Как изменился за выходные официальный курс доллара и евро
фото 13:14 ЧП в Одесской области - в реке утонуло авто с пограничниками
12:43 Сколько зараженных коронавирусом в разных областях Украины