Украина КАРТА Сегодня в Украину придут холодные дожди, к ночи температура сильно упадет

2020-05-25 12:16 378

Сегодня, 25 мая, практически всю территорию Украины накроют дожди, только на в некоторых восточных регионах синоптики прогнозируют переменно-облачную погоду без осадков.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в центре и северных регионах днем столбики термометров поднимутся не выше +17, а ночью снова упадут до +6...+9.

На востоке днем от +16 до +19 и +5...+10 ночью. На юге температура воздуха составит от +18 до +20 днем, а ночью упадет до +9. В западных областях дневная температура будет колебаться на уровне +14...+17 , однако ночью похолодаеть до +5...+9. В Киеве в понедельник также ожидается дождь. Температура днем поднимется до +16, ночью похолодает до +7...+9.

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