Украина КАРТА Прогноз погоды на 3 июня: Украину сегодня накроют грозовые ливни

2020-06-03 09:10 162
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Сегодня практически на всей территории Украины ожидаются дожди с грозами.

Как указано в сегодняшнем прогнозе гидрометцентра, на севере грозы не будет лишь в Киевской области. Днем прогнозируют 16-19 тепла, ночью будет не выше +8.

На западе днем термометры покажут до 12-16, однако ночью похолодает до +5...+8. На востоке днем ожидается 19-21 тепла, а ночью 9-11. В центре старны днем воздух прогреется до +19, ночью также температура упадет до +6...+9. В южных областях днем 17-21, ночью - 8-11.

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