Украина КАРТА Прогноз погоды : Сегодня Украину накроют дожди с грозами, но жара не спадет

2020-06-15 12:44 297

Сегодня на всей территории Украины ожидаются дожди и грозы. Жара продолжит спадать, но в некоторых областях температура воздуха по прежнему достигнет +31 градуса.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в центральных и северных регионах днем столбики термометров опустятся до 25-28 градусов тепла, ночью жара еще немного спадет – до +15...+18 градусов. На востоке прогнозируют от 29 до 31 градуса днем и до 16-19 градусов ночью. На юге максимальная температура составит +27 градусов днем, а ночью от +14 до +17. В западных областях дневная температура сохранится на уровне +23...+25 градусов, ночная – 12-16 градусов с отметкой "плюс".

В Киеве сегодня также дожди и грозы, температура будет колебаться от +26 до +28 градусов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире