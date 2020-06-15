Украина КАРТА Прогноз погоды : Сегодня Украину накроют дожди с грозами, но жара не спадет

2020-06-15 12:44 297
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Сегодня на всей территории Украины  ожидаются дожди и грозы. Жара продолжит спадать, но в некоторых областях температура воздуха по прежнему достигнет +31 градуса. 

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в центральных и северных регионах днем столбики термометров опустятся до 25-28 градусов тепла, ночью жара еще немного спадет – до +15...+18 градусов. На востоке прогнозируют от 29 до 31 градуса днем и до 16-19 градусов ночью. На юге максимальная температура составит +27 градусов днем, а ночью от +14 до +17. В западных областях дневная температура сохранится на уровне +23...+25 градусов, ночная – 12-16 градусов с отметкой "плюс".

В Киеве сегодня также дожди и грозы, температура будет колебаться от +26 до +28 градусов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Киев спецрейсом эвакуировали 263 граждан, которые не могли вернуться из Канады

2020-06-15 14:17 240

Число зараженных в Украине почти в десять раз превышает максимальную нагрузку на медсистему

2020-06-15 12:16 306

Что сегодня происходит с долларом и евро - курсы валют снова изменились

2020-06-15 11:15 405

фото Полиция показала фото и номера авто новых рекордсменов по нарушению ПДД

2020-06-15 09:40 318

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине запустят две накопительные пенсионные системы

2020-06-15 17:30 72

Кабмин решил провести общенациональную перепись населения

2020-06-15 17:00 126

Украинские аэропорты возобновили работу - куда уже можно полететь

2020-06-15 13:12 300

КАРТА Прогноз погоды : Сегодня Украину накроют дожди с грозами, но жара не спадет

2020-06-15 12:44 297
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине запустят две накопительные пенсионные системы 2020-06-15 17:30 72
Кабмин решил провести общенациональную перепись населения 2020-06-15 17:00 126
Украинские аэропорты возобновили работу - куда уже можно полететь 2020-06-15 13:12 300
КАРТА Прогноз погоды : Сегодня Украину накроют дожди с грозами, но жара не спадет 2020-06-15 12:44 297

Лента

17:30 В Украине запустят две накопительные пенсионные системы
17:00 Кабмин решил провести общенациональную перепись населения
16:30 НАТО ждет от Украины принятия пяти законов
15:46 Какие страны ЕС сегодня отменили ограничения и начали впускать туристов
15:14 Нардепы хотят брать помощников без образования и свободно распоряжаться деньгами
14:41 В 11 регионах Украины могут снова усилить карантин
14:17 В Киев спецрейсом эвакуировали 263 граждан, которые не могли вернуться из Канады
13:45 Глава МИД Украины заявил, что Донецк и Луганск могут получить гораздо больше полномочий
13:12 Украинские аэропорты возобновили работу - куда уже можно полететь
КАРТА 12:44 Прогноз погоды : Сегодня Украину накроют дожди с грозами, но жара не спадет