Украина КАРТА Сегодня Украину нароют грозовые дожди с градом, но жара не отступит

2020-06-16 11:42 219

Сегодня практически во всех областях Украины ожидаются сильные ливни с грозами, местами и с градом. Порывы ветра достигнут скорости 15-20 м/с. Однако, жара не отступит, столбики термометров днем поднимутся до +31 градусов.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в центральных и северных регионах днем столбики термометров покажут +25...+28. Дожди пройдут во всех областях за исключением Сумской, Харьковской и Луганской. Жарче всего будет на востоке - от +29 до +32. В Киеве сегодня также ожидаются дожди, спасатели предупреждают о грозах первого (желтого) уровня опасности. Температура составит +26 ...+28.

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