Украина ТРАГЕДИЯ Пятый президент Украины Петр Порошенко потерял отца

2020-06-16 12:08 405
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Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко потерял отца. Об этом сообщает пресс-служба политсилы. Алексею Ивановичу Порошенко было 84 года.

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко", - говорится в сообщении.

В связи с утратой выражаем соболезнования семье Порошенко.

Алексей Иванович Порошенко был известен, как хозяйственный деятель, политик, Герой Украины. В свое время был депутатом Винницкого областного совета. Членом постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса. 

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ТРАГЕДИЯ Пятый президент Украины Петр Порошенко потерял отца 2020-06-16 12:08 405
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