Фото-видео видео Евросовет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС - первая реакция Зеленского и Порошенко

2022-06-24 08:26

Европейский совет вчера поздно вечером предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе. Первым об этом сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в Twitter.

Такой же статус получила Молдова.

"Европейский Совет предоставил статус страны-кандидата Украинеи Молдове. Исторический момент и сигнал надежды украинскому народу", - написал Беттель.

Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидатов для Украины и Молдовы.

"Еаропейский совет только решил предоставить статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы. Исторический момент. Сегодня решающий шаг на вашем пути в ЕС", - написал Мишель.

Сегодня утром Европарламент принял резолюцию, которая поддерживает предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

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