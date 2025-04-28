Жизнь Віденський батальйон “москва”

2025-04-28 20:08

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти злочинного угруповання, яке сформували колишній голова Офісу президента Андрій Богдан та російський бізнесмен Сеяр Куршутов — «смотрящий» від Петра Порошенка за митницею. За даними слідства, ця група, діючи з території Австрії, займається систематичною дискредитацією України на міжнародній арені та публічним виправданням воєнних злочинів росії.

До цієї кампанії проти власної держави долучилися добре відомі персонажі: Олексій Арестович, колишній нардеп-втікач і відвертий проросійський пропагандист Ігор Мосійчук, політолог Кость Бондаренко, скандальний екс-міністр Ігор Шевченко, а також низка блогерів, які вже мають статус обвинувачених у державній зраді.

Особливий цинізм — роль Андрія Богдана, який не лише публічно підігрує кремлівським наративам, а й, за словами колишнього керівника Управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка в коментарі РБК-Україна, раніше фігурував у кримінальній справі щодо нанесення Україні багатомільярдних збитків.

Тоді слідство вважало, що Богдан впливав на судові рішення, які змусили Україну виплатити росії понад 3,2 мільярда гривень боргу за гарантіями корпорації «Єдині енергетичні системи». Попри те, що проєкти повідомлень про підозру суддям були готові ще понад рік тому, тодішнє керівництво ГПУ свідомо блокувало розслідування.

Не менш показовою є діяльність іншого учасника цієї антиукраїнської групи — Ігоря Мосійчука. Цей колишній нардеп давно перетворився на рупор кремлівської пропаганди, регулярно обливаючи брудом Україну та її захисників.

Останній скандал за участі Мосійчука викликав хвилю глузувань у соцмережах.

Як повідомляє “Інформатор”, під час ефіру в блогера Олександра Шелеста, який перебуває під санкціями, Мосійчук постав перед камерами в дірявій спідній білизні, демонструючи не лише моральну, а й естетичну деградацію.

Ще один фігурант — Ігор Шевченко, екс-міністр екології, відомий низкою скандалів ще з часів своєї політичної кар’єри. Попри війну та кризу в державі, Шевченко не гребує самопіаром.

Як писали ЗМІ, у центрі Києва, на Хрещатику, було розміщено серію плакатів з його зображенням і QR-кодом, який веде на передвиборчу сторінку.

Екс-міністр, замість допомагати країні в часи війни, вже розпочав підготовку до участі в майбутніх президентських виборах, цинічно використовуючи воєнну ситуацію як інформаційний майданчик.

Джерело: antikorpravda.com