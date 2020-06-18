Украина КАРТА Жара, дожди и грозы - точный прогноз погоды на 18 июня

2020-06-18 12:15 303
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18 июня в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Осадков сегодня не будет только в некоторых северо-восточных и восточных регионах.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, на севере температура воздуха днем повысится до +29. На западе будет дождливо, днем ожидается +23...+27. На территории восточных областей днем +23...+25. В центральных и южных областях днем синоптики прогнозируют жару до +31.

В Киеве в четверг также ожидаются дожди с грозами, но жара не отступит. Температура днем поднимется до +28 градусов и выше.

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