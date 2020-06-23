Украина КАРТА Сегодня Украину накроют мощные ливни с грозами, к вечеру похолодает

2020-06-23 13:16 336
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Сегодня на всей территории страны ожидаются сильные ливни с грозами, жара к вечеру немного отступит.

Как указано в прогнозе Гидрометцентра, 23 июня на западе страны ожидаются ливни с грозами, дневная температура воздуха в регионе +20...+24, ночью похолодает до +15.

В восточных областях термометры покажут до +29 градусов днем и до +20 ночью. В центральных регионах температура днем поднимется до 28, а ночью упадет до 16...18 тепла.

На юге страны днем ожидается  около 29, а ночью - 16-20. В северных областях синоптики прогнозируют температуру порядка 25-28 градусов выше нуля, ночью также похолодает до 17-19.

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