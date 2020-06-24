Коронавирус КАРТА В Киеве зафиксирована новая вспышка коронавируса - ситуация по районам

2020-06-24 13:41 222
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В Киеве зафиксировали 99 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на треть больше вчерашнего показателя. 

"Новости сегодня – опять не оптимистичные. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 99 человек", – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Среди новых больных 60 женщин (от 22 до 70 лет), 31 мужчина (от 19 до 74 лет), 3 девочки (от 1 до 14 лет) и 5 ​​мальчиков (от 1 до 11 лет). Заболели и пять медиков. В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (21) и в Оболонском (18) районах.

Всего в Киеве уже 4528 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 101 человек умер, 1440 киевлян выздоровели, из них 25 человек за минувшие сутки. В столичных больницах находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе 9 детей. 51 больной – в тяжелом состоянии.

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