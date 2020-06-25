Украина КАРТА Прогноз погоды : после грозовых дождей в Украину возвращается жара

2020-06-25 11:16 174

В Украине постепенно начинает налаживаться погода. Грозовые ливни прекратятся в большинстве регионов, температура начнет быстро расти. Так, осадки ожидаются только в Одесской области и западных регионах, на остальной территории страны будет сухо. Температура воздуха днем поднимется до+30.

Как указано в прогнозе Гидрометеоцентра, в западных областях пройдут дожди с грозами, сухо будет только в Ровенской и Волынской областях. Дневная температура воздуха в регионе до +22...+28.

На востоке страны без осадков, днем столбики термометров покажут +25...+29. В центральном регионе также без осадков, дневная температура воздуха до +29. В южных областях преимущественно сухо, только в Одесской области пройдут грозовые дожди, температура поднимется до +30.

На севере страны в четверг также страны без осадков, температура воздуха днем составит +26...+28.

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